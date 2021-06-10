Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими









сообщает "Новая газета". Об этом"Новая газета".





Защитники ФБК, а также представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов.





"Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.





Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским. В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судье пустые листы. Защита потребовала изъять их из материалов дела.





пишет РБК-Украина. Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко,РБК-Украина.











