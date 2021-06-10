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Железный человек. Майк Тайсон в 53 года вернется на ринг

10.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний бой 54-летний Тайсон провел в ноябре прошлого года против Роя Джонсона-младшего. Поединок завершился вничью.



Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон вернется на ринг в сентябре, заявил его тренер Рафаэль Кордейро, пишет  Sputnik.

"Мы продолжаем тренироваться, Майк — атлет, он работает в зале по лапам. Думаю, что в сентябре у нас что-то будет", - сказал специалист.

Он добавил, что пока не знает, кто будет соперников Тайсона. "Его компания Legends Only League работает над этим, работает над телевизионным контрактом, а мы усердно тренируемся", - отметил Кордейро.

В апреле Тайсон говорил о планах провести бой против британца Леннокса Льюиса. Напомним, Тайсон и Льюис встречались на ринге в 2002-м: тогда британец нокаутировал американца в восьмом раунде.

54-летний Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим, поединок завершился вничью.
 
 
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Последний бой 54-летний Тайсон провел в ноябре прошлого года против Роя Джонсона-младшего. Поединок завершился вничью.
 
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