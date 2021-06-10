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Лукашенко засекретил часть указа о реализации калийных удобрений

10.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Положения, касающиеся условий реализации калийных удобрений, стали конфиденциальными. Пять из семи пунктов указа № 205 «О реализации калийных удобрений», который был подписан 7 июня и официально опубликован 9 июня, не раскрываются и отнесены к информации «для служебного пользования».



В шестом пункте указа содержится лишь некоторая информация, касающаяся уплаты вывозной таможенной пошлины.

Согласно документу уплата вывозной таможенной пошлины при экспорте калийных удобрений «осуществляется по выбору плательщика в евро или долларах США в сумме, определенной с учетом установленного Национальным банком на день уплаты официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте».

Указ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие частично на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, частично — на отношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Следует отметить, что калийные удобрения являются одной из ключевых статей белорусского экспорта. В первом квартале 2021 года их экспорт в денежном выражении составил 609 млн долларов (почти 7,5% от общего объема белорусского экспорта).

Евросоюз в настоящее время готовит пакет мер по усилению санкций в отношении Беларуси. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте во время обсуждения ситуации в Беларуси, заявил, что из-за нарушения прав человека подготовлены жесткие санкции, которые затрагивают «критические отрасли белорусской экономики».

«Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении», — сказал Боррель, продолжение материала читайте здесь.
 
 
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Положения, касающиеся условий реализации калийных удобрений, стали конфиденциальными. Пять из семи пунктов указа № 205 «О реализации калийных удобрений», который...
 
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