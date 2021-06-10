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Посольство США возобновит прием документов на визы с 16 июня

10.06.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посольство США в Минске частично возобновит прием документов и проведение собеседований, сообщается на странице дипмиссии в «Фейсбуке».

Посольство США возобновит прием документов на визы с 16 июня
Посольство США в Минске. Фото: Google Maps

Речь идет о получении студенческих виз, рабочих виз, выдаваемых на основании одобренной петиции, и гостевых виз для поездок в экстренных случаях, связанных с болезнью или смертью родственников.

Чтобы запросить время на подачу документов и собеседование, гражданам Беларуси и иностранцам с разрешением на временное проживание или видом на жительство в Беларуси следует связаться с сотрудниками посольства, написав на [email protected]

Ограниченное количество мест будет открыто с 16 июня по 1 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Минске частично возобновит прием документов и проведение собеседований, сообщается на странице дипмиссии в «Фейсбуке».
 
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