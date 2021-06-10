



Федор Щербаченко





пишет Трибуна. — Да, действительно «Локомотив» сделал «Минску» официальное предложение по оплате суммы отступных, которые прописаны в контракте Зиновича. Но на сегодняшний день в клубе сложилась такая ситуация, что не был продлен контракт с многолетним руководителем ФК «Минск» (Игорь Шлойдо). Поэтому сейчас фактически просто некому подписать этот трансферный договор. Я знаю, что Зинович согласовал условия личного контракта с «Локомотивом» и мечтает перейти в эту команду,Трибуна.

— Как же будет решен вопрос с переходом Зиновича в «Локо»?





— Понимаю, что такой большой клуб, как «Локомотив», не любит долго ждать. Но я все же порекомендовал бы железнодорожникам немного набраться терпения. Думаю, наше спортивное руководство не будет чинить препятствий этому переходу, так как никто не собирается нарушать регламент УЕФА. «Локомотив» же готов заплатить сумму отступных. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот трансфер сорвался. В противном случае УЕФА может применить санкции к «Минску». Не хочется, чтобы в такое непростое время клуб был обременен штрафом, – сказал Щербаченко.





Напомним, что 27 мая по истечении срока действия контракта «Минск» покинул Игорь Шлойдо, занимавший должность председателя клуба. В отставку подали зампред по основной деятельности Сергей Ковалев и директор СДЮШОР по футболу и бейсболу Виталий Тараканов.