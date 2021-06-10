Гродненка перешла на созданную мошенниками копию сайта банка и лишилась всех денег









— В ходе проверки установлено, что женщина через поисковик по невнимательности перешла на копию оригинального сайта «банкинга», который был размещён мошенниками с целью фишинга – незаконного доступа к конфиденциальным данным пользователя. Потерпевшая ввела логин и пароль от своего аккаунта, а также код-подтверждение, пришедший на её номер телефона. В итоге мошенники получили доступ к аккаунту и с карт-счёта были похищены все денежные средства, а именно 3900 рублей, - сообщили в УВД Гродненского облисполкома.





Милиция предупреждает, что при оплате услуг через интернет-банкинг необходимо внимательно просматривать и перепроверять в поисковой строке оригинальность адреса сайта, чтобы в дальнейшем уберечь себя от фишинга со стороны злоумышленников. Помните, что отличие может быть всего в одной букве либо домене.