«Совесть Белорусской церкви убрали». Кураев, Василевич и другие об отставке архиепископа Артемия

Веньямин «присоединился к гонителей Церкви»





«К сожалению, совесть белорусской церкви архиепископа Артемия убрали. Что же, теперь он может говорить еще свободнее. Если сможет пересечь границу», – пишет российский богослов Андрей Кураев.





В свою очередь сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский заявляет, что действующий глава БПЦ Вениамин «присоединился к гонителям Церкви».





«Сколько ни говорить о том, что «церковь отделена от политики», когда церковные чиновники поддерживают репрессии в государстве, неизбежно вносится антихристов дух в саму церковь и «нейтральные» церковные чиновники полностью в духе советских властей развязывают репрессии внутри церкви», – отметил он.





Самому архиепископу политик пожелал «духовной силы, укрепления и благословения Божьего» , так как его «свидетельство бесконечно ценно для народа Беларуси».





«Церковь пошла при богоборческой власти»





Российский историк и религиовед Андрей Зубов напомнил, что архиепископ Артемий «единственный из белорусских архиереев, следуя закону Бога живого и Господа нашего Иисуса Христа заступился за терзаемых тираном людей и за ту, Богом данную свободу, которая от природы принадлежит каждому человеку, как образу Божьему, и которую всегда хотят отобрать сатанисты всех мастей, желая издеваться над Самим Творцом, порабощая себе его высочайшее создание, делая человека орудием для осуществления безумных желаний владык века сего».





«Печально, что Православная Церковь Беларуси пошла вслед за тиранической богоборческой властью, а не за правдой, к которой она и призвана изначально. Печально, что повторила не опыт исповедников, а практику приспособленцев большевистского времени. Грустно и знаменательно. Еще одна толстая точка над i», – подчеркнул Андрей Зубов.





«У Беларуси есть потребность в таких лидерах»





В свою очередь руководитель аналитического проекта «Belarus Security Blog» Андрей Поротников отмечает, что «отставка владыки Артемия вполне ожидаема».





«И дело не в какой-то активности Мисс ОМОН-2020 Гавриилы. Просто БПЦ в наших условиях – это и не церковь вовсе, а второразрядный Госкомитет по производству чудес и распределению благодати. Так что, увольнение человека, который пошел против системы, частью которой является – закономерно и логично. Другое дело, что так будет не всегда. Поэтому пожелаем владыке крепкого здоровья и оптимизма. В Беларуси есть потребность в таких лидерах: кому-то придется возрождать и ц ковь именно как объединение верующих, а не госконтору», – пишет он.





В БПЦ «адекватного мышления» не осталось





Модератор группы «Хрысціянская візія», политолог Наталья Василевич в ответ на первые сведения об отставке архиепископа Артемия заявила, что «видимо, там (в БПЦ. – ред. Belsat.eu) уже ни стратегического, ни даже тактического адекватного мышления не осталось».





Между тем статья в группе «Хрысціянская візія» отмечается, что «ситуация с владыкой Артемием для Синода БПЦ и в частности для митрополита Вениамина может стать своеобразной посадкой самолета «Ryanair», «черным лебедем», который окончательно разрушит управляемость Белорусской Православной Церкви и тот баланс, который худо-бедно удавалось сохранять внутри».





Сам же архиепископ Артемий «ничего не потеряет, а только приобретет как духовная символическая фигура».





«Если сейчас он связан корпоративными интересами и договоренностями, то его отстранение от руководящей должности все эти узы обнуляет, а авторитет при этом только возрастает. Причем это не формальный иерархический авторитет над Гродненской только епархией, но настоящий духовный и пророческий авторитет без привязки к какой-то ограниченной территории», – считают авторы «Хрысціянскай візіі».





«Безупречная репутация»





Они отмечают, что «в церковном народе и клире у архиепископа Артемия исключительно безупречная репутация».





«Мало кто может такой похвастаться – никаких пятен на биографии, праведная жизнь, уважительное отношение к людям. Он не просто архиерей, он уважаемый и популярный архиерей. Не забываем, что он более десяти лет возглавлял молодежную работу в БПЦ, почти вся активная молодежь его лично знала, и, что немаловажно, он тоже знал всех по именам, он был не формальным лидером, он реально «приобретал друзей». Не забываем также, что как преподаватель богословского факультета ЕГУ и Института теологии БГУ, он буквально воспитал всех белорусских богословов. Обижать его – это делать самих себя врагами для многих священников, богословов, активных мирян и, в конце концов, сработать на разделение», – заключают авторы «Хрысціянскай візіі».





А автор телеграм-канале «Rerum Novarum» отмечает, что архиепископ Артемий «волей-неволей может стать альтернативным центром притяжения к себе православных верующих. Противоположным официальной церкви во главе с митрополитом Вениамином». При этом он намекнул, что документы о независимости, «данные Константинополем Польской и Украинской церквям, затрагивают фактически и Беларусь».