Военный эксперт про заявление Лукашенко о необходимости производить свое стрелковое оружие: «Это скорее PR-ход»

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пишет у себя в телеграм-канале военный эксперт Егор Лебедок. Целью вчерашней встречи по вопросам военно-промышленного комплекса являлось обсуждение его функционирования в условиях санкций официальных/объявленных и неофициальных (самостоятельный отказ иностранных организаций работать с белорусскими предприятиями ВПК). Несмотря на типовую браваду – «ограничительные меры не повлияют на работу военно-промышленного комплекса» – влияние уже есть и заметное,у себя в телеграм-канале военный эксперт Егор Лебедок.





Он обращает внимание: в Беларусь только одно государство поставляет вооружения – Россия – от стрелкового до авиации и боеприпасов к ним. И употребление слова «заморского» во фразе «Надеяться на заморского дядю не стоит» – это всего лишь подкрепление пропагандистской линии борьбы с коллективным западом.





«О производстве стрелкового оружия Лукашенко говорил еще в 2018 году: «Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. … Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие – стрелковое». Тогда у Лукашенко было больше возможностей маневра в торге по интеграционным процессам с Путиным и он мог упомянуть Россию прямо. Сейчас же таких возможностей у Лукашенко нет, нужно «бороться с Западом» и поэтому Россия превратилась в «заморское государство», – написал эксперт в своем телеграм-канале.





По его мнению, Лукашенко говорил не буквально о вооружении всех («Ага, сейчас он прямо возьмет и раздаст оружие народу»), а о территориальных войсках, разворачиваемых по войне: «Вооружить эти войска Беларусь могла бы за счет запасов советского оружия, которого было предостаточно на складах. При условии, что оно не распродано за эти годы или не доведено до непригодного состояния вследствие нарушений условий хранения».





По словам Лебедка, ранее в Беларуси на базе предприятия под Оршей было налажено производство стрелкового оружия и патронов на базе российских же комплектующих и материалов.





«Сейчас, надо полагать, речь идет о масштабировании производства и обеспечении заказа для Вооруженных Сил, и скорее всего об экспорте. В любом случае, без перехода на собственное производство порохов, всех комплектующих и т.д., это не является импортозамещением, поскольку сохраняется все та же зависимость от «заморского государства». Поэтому это заявление – скорее PR-ход, чем что-то важное в сфере обеспечения обороноспособности (что явно осталось за кадром)», – подытоживает военный эксперт.











