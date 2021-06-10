Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Фурсов: капитализм умирает, впереди очень острая социальная борьба

На наших глазах капитализм умирает последние лет 50, последние 10 -15 лет ― это уже финальная стадия, отмечает эксперт. Причем кризис капитализма принципиально отличается от кризиса предшествующих ему систем глобальностью размаха, это мировой кризис

"Поскольку капитализм ― мировая система, то и кризис мировой, глобальный. Во-вторых, поскольку ядром капитализма была североатлантическая и европейская христианская цивилизация, это кризис европейской христианской цивилизации. И поскольку бенефициаром капиталистической эпохи был белый человек, его сейчас везде теснят и сделают козлом отпущения, по крайней мере, в США, и это еще и кризис белой расы", ― рассказывает Фурсов.

На смену старому капитализму постепенно приходит новый ― инклюзивный, система распределения ценностей и доходов будет якобы более справедливой и равноправной, однако в этом и состоит глобальное заблуждение, отмечает историк.

"На самом деле за инклюзивным капитализмом скрывается экспроприация малого и среднего бизнеса. Поскольку главным фактором становится монополия на социальные сети, социальные ресурсы и духовные факторы ― информация, наука, образование, и это уже есть у социальных платформ, значит, нужно лишить основную "массовку" ― мелкий и средний бизнес ― тех крох собственности, которые у них сеть. Причем речь идет не только о частной собственности, но и о личной тоже – квартиры, машины и так далее", ― говорит Фурсов.

По мнению историка, вряд ли с таким пределом мира все будет складываться гладко, сопротивление будет нарастать по аналогии с тем, как сейчас постепенно нарастает сопротивление "коронабесию". Одно дело ― вирус и смерти, другие ― те ограничительные меры, которые предпринимаются, они запредельны и не соответствуют эпидемическому процессу, полагает Фурсов.

"Понятно, что когда рушится система, снижается качество жизни, в ближайшие десятилетия будет очень острая социальная борьба "верхов" и "низов". Но даже если "верхи" победят, ситуация останется опасной. Раньше социальной прослойкой между "верхами" и "низами" был средний класс, и "верхи" могли перетащить его на свою сторону. Теперь же, когда такой прослойки нет, люди оказавшиеся лидерами "низов", будут становиться контрэлитой", ― рассказывает Фурсов.

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