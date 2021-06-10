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Теперь пять: National Geographic признало еще один океан на Земле
10.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Национальное географическое общество США признало еще один океан – Южный, об этом сообщается на сайте National Geographic.
Теперь с 8 июня 2021 года организация начнет отмечать его на географических картах.
Термин Южный океан использовался среди специалистов давно при обозначении морей, окружающих Антарктиду. Однако международного соглашения, которое обозначало бы его границы, не было.
Экспертами обсуждался вопрос, имеют ли воды Антарктики уникальные характеристики, которые позволяют дать им свое название и выделить в отдельный океан, или все-так относятся к частям Индийского, Атлантического и Тихого океанов.
Теперь же термин Южный океан будет обозначать воды, окружающие Антарктиду до 60° южной широты (исключая Пролив Дрейка и море Скоша, которые относятся к южной части Атлантического океана).
В отличие от четырех других океанов, границы Южного океана определяют не материки, а Антарктическое циркумполярное течение. Оно еще известно как течение Западных Ветров и идет с запада на восток вокруг Антарктиды. Вода в нем холоднее и менее соленая, нежели окружающая.
Международная гидрографическая организация признала Южный океан в 1937 году, однако из-за разногласий в 1953 году решение было отменено. Несмотря на это, Совет США по географическим названиям использует данное название с 1999 года.
В 2000 году государства—члены Международной гидрографической организации приняли решение выделять Южный океан как самостоятельный. Его площадь определяется примерно в 20,327 млн. квадратных километров, наибольшая глубина составляет 8264 метров.
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Термин Южный океан использоваться специалистами давно, однако международного соглашения, обозначающего границы пятого океана, не было.
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