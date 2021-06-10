И все таки пара: Канье Уэст отпраздновал день рождения с Ириной Шейк

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский рэпер и экс-муж Ким Кардашьян - Канье Уэст отметил 44-й день рождения вместе с моделью Ириной Шейк: кадры из французского Прованса взорвали сеть.

Начало 2021 года запомнилось благодаря самым неожиданным звездным парам. После воссоединения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в СМИ появились еще более неожиданные новости из личной жизни звезд. Например, слухи о том, что после развода с Кардашьян, Уэст начал встречаться с Шейк . Но тогда мало кто поверил в это - и зря.

Похоже, что слухи о романе возникли не на пустом месте, что подтверждают кадры издания Daily Mail, на которых Уэст и Шейк гуляют вдвоем по полю французского Прованса в день рождения рэпера.

Причем Канье, который улыбается лишь в редких случаях, выглядит на кадрах едва ли не самым счастливым человеком на земле.

И хотя пока таблоиды так и не разузнали всю правду об отношениях предполагаемых возлюбленных, ситуация точно похожа на тайное свидание вдали от всех. Особенно - от ревнивой Ким Кардашьян, которая недавно призналась Уэсту в любви .

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