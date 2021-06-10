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Денис Дудинский и Катерина Раецкая вынужденно покинули Беларусь
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Возможно, супруги находятся в Украине.
Бывший телеведущий программы «Добрай раніцы, Беларусь!», шоумен Денис Дудинский и его жена, продюсер телевизионных проектов и event-программ Катерина Раецкая уехали из страны.
«7 июня 2021 года я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно (!) год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому», –
Как следует из поста, семья уехала без телефонов и ноутбука, рабочих документов, даже без банковских карт. О нынешнем местонахождении в сообщении не говорится, но геолокацией отмечен Киев.
Напомним, 2 июня домой к семье пришли с обыском силовики, после чего экс-телеведущего забрали на допрос в Департамент финансовых расследований под предлогом проверочных мероприятий по вопросам налогообложения, также изъяли всю технику.
Ранее шоумена
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Возможно, супруги находятся в Украине.
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