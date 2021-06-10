ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Денис Дудинский и Катерина Раецкая вынужденно покинули Беларусь

10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Возможно, супруги находятся в Украине.

Денис Дудинский и Катерина Раецкая вынужденно покинули Беларусь

Бывший телеведущий программы «Добрай раніцы, Беларусь!», шоумен Денис Дудинский и его жена, продюсер телевизионных проектов и event-программ Катерина Раецкая уехали из страны.

«7 июня 2021 года я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно (!) год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому», – написала Катерина в Инстаграм.

Как следует из поста, семья уехала без телефонов и ноутбука, рабочих документов, даже без банковских карт. О нынешнем местонахождении в сообщении не говорится, но геолокацией отмечен Киев.

Напомним, 2 июня домой к семье пришли с обыском силовики, после чего экс-телеведущего забрали на допрос в Департамент финансовых расследований под предлогом проверочных мероприятий по вопросам налогообложения, также изъяли всю технику.

Ранее шоумена уволили с БТ за его гражданскую позицию, также он отсидел «сутки» на Окрестина якобы за незаконное пикетирование.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист DW: «Пока не передали третью пару носков, пальцы обматывал туалетной бумагой. Иначе замерзали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by