Денис Дудинский и Катерина Раецкая вынужденно покинули Беларусь

Источник материала: Салiдарнасць

Возможно, супруги находятся в Украине.





Бывший телеведущий программы «Добрай раніцы, Беларусь!», шоумен Денис Дудинский и его жена, продюсер телевизионных проектов и event-программ Катерина Раецкая уехали из страны.

«7 июня 2021 года я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно (!) год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому», – написала Катерина в Инстаграм.

Как следует из поста, семья уехала без телефонов и ноутбука, рабочих документов, даже без банковских карт. О нынешнем местонахождении в сообщении не говорится, но геолокацией отмечен Киев.

Напомним, 2 июня домой к семье пришли с обыском силовики, после чего экс-телеведущего забрали на допрос в Департамент финансовых расследований под предлогом проверочных мероприятий по вопросам налогообложения, также изъяли всю технику.

Ранее шоумена уволили с БТ за его гражданскую позицию, также он отсидел «сутки» на Окрестина якобы за незаконное пикетирование.