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Парламент Албании провозгласил импичмент президенту
Источник материала: АФН
В среду парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты за заявления, которые, по словам правящей партии, призывают к насилию и нарушают конституцию.
104 из 140 депутатов парламента проголосовали за отставку Меты больше чем за год до окончания его срока. Импичмент президенту объявили в Албании впервые с момента введения многопартийной системы в 1991 году, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что Конституционный суд, одобрение которого необходимо для утверждения решения парламента, примет решение в течение трех месяцев.
Социалистическая партия, которая была переизбрана в парламент в апреле, обвинила Мету в разжигании насилия за его поддержку оппозиционных партий. Оппозиция перед парламентскими выборами утверждала, что они будут сфальсифицированы.
Один человек умер и четверо получили ранения в перестрелке между сторонниками двух основных партий, социалистов и демократов, за четыре дня до выборов.
Мета, ранее возглавлявший небольшое оппозиционное движение, отрицает любые нарушения со своей стороны и обвиняет социалистов в организации политической мести.
Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.
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В среду парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты за заявления, которые, по словам правящей партии, призывают к насилию и нарушают...
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