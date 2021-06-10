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В МВД опровергли заявления о пытках заключенного в могилевской колонии

10.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее жена осужденного сообщила ряду СМИ, что ее муж Артем Анищук вынужден был проглотить металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.



Осужденный могилевской колонии Артем Анищук умышленно нанес вред своему здоровью, поместив инородный предмет в пищеварительный тракт, заявили в Департаменте исполнения наказаний МВД, пишет Sputnik.

При этом в ведомстве уточнили, что заключенный ранее получал дисциплинарные взыскания "по причине неоднократного игнорирования правил установленного порядка отбывания наказания".

"Взыскания применены в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Осужденному оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. По фактам систематических нарушений возбуждено уголовное дело, отметили в МВД. 

Артем Анищук отбывает наказание в исправительной колонии № 15 г. Могилева за то, что "повредил автомобиль жены сотрудника МВД".
 
Теги: Могилев
 
 
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Ранее жена осужденного сообщила ряду СМИ, что ее муж Артем Анищук вынужден был проглотить металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.
 
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