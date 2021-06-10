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"Она отчаянно несчастна". Королевский эксперт заявила, что принц Гарри и его жена Меган оскорбили Елизавету II, назвав дочь в ее честь

10.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покойный супруг Елизаветы II принц Филипп называл ее Лилибет.



Королева Великобритании будет недовольна тем, что проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган выбрали для новорожденной дочери имя, которым Елизавету II называли только два человека – дед, король Георг V, и покойный супруг, принц Филипп. Об этом королевский эксперт Анджела Левин в эфире шоу Good Morning Britain на канале ITV.

По мнению эксперта, после ряда скандальных интервью американским журналистам назвав дочь Лилибет, принц Гарри с женой проявили грубость по отношению к Елизавете II.

"Думаю, она отчаянно несчастна, потому что они грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея. Мне кажется, это довольно грубо по отношению к Ее Величеству королеве. Это было очень личное имя", – заявила Левин.
 
 
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