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Могилевчанин приехал в Минск для распространения наркотиков: попробовал свой товар и попал в больницу

10.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 5 июня, в Минске со станции метро «Борисовский тракт» в больницу привезли 24-летнего парня с наркотическим опьянением, сообщает пресс-служба МВД.



Оказалось, что 24-летний житель Могилевщины приехал в Минск для распространения наркотиков. При себе у него нашли 28 свертков мефедрона, которые через закладки должны были попасть к столичным потребителям, пишет МогилевОнлайн.

По словам наркоторговца, он решил сам попробовать психотроп, прежде чем раскладывать дозы в тайниках. В итоге ему стало плохо.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанному и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 5 июня, в Минске со станции метро «Борисовский тракт» в больницу привезли 24-летнего парня с наркотическим опьянением, сообщает пресс-служба МВД.
 
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