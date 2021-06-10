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Могилевчанин приехал в Минск для распространения наркотиков: попробовал свой товар и попал в больницу
Источник материала: Партизан
В субботу, 5 июня, в Минске со станции метро «Борисовский тракт» в больницу привезли 24-летнего парня с наркотическим опьянением, сообщает пресс-служба МВД.
Оказалось, что 24-летний житель Могилевщины приехал в Минск для распространения наркотиков. При себе у него нашли 28 свертков мефедрона, которые через закладки должны были попасть к столичным потребителям,
По словам наркоторговца, он решил сам попробовать психотроп, прежде чем раскладывать дозы в тайниках. В итоге ему стало плохо.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанному и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Могилевчанин приехал в Минск для распространения наркотиков: попробовал свой товар и попал в больницу
В субботу, 5 июня, в Минске со станции метро «Борисовский тракт» в больницу привезли 24-летнего парня с наркотическим опьянением, сообщает пресс-служба МВД.
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