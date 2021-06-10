|
Анекдот дня. Совсем не смешной
Источник материала: Партизан
Журналист Артем Шрайбман, шоумен Денис Дудинский, врач Максим Очеретний... Это известные люди, которые вынуждены были бежать с Родины только в последние дни. А сколько не известных или мало известных? В общем, совсем не смешно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Артем Шрайбман, шоумен Денис Дудинский, врач Максим Очеретний... Это известные люди, которые вынуждены были бежать с Родины только в последние дни. А...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)