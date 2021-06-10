Анекдот дня. Совсем не смешной

Источник материала: Партизан

Журналист Артем Шрайбман, шоумен Денис Дудинский, врач Максим Очеретний... Это известные люди, которые вынуждены были бежать с Родины только в последние дни. А сколько не известных или мало известных? В общем, совсем не смешно.