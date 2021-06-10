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Генсек НАТО приравнял "изощренные кибератаки" к военному нападению

10.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что "все более изощренные кибератаки" могут повлечь ответ НАТО, основанный на провозглашенном в 5-й статье устава альянса принципе коллективной обороны, передает profile.ru.



"Мы рассматриваем киберсферу как область военных операций", - цитирует Столтенберга сайт военно-морского института США (USNI). Издание отмечает, что ранее в НАТО уже согласились с тем, что кибератаки должны рассматриваться в том же ключе, что и военное нападение с суши, моря или воздуха. В качестве примера вмешательства в дела других стран Столтенберг привел "вмешательство России во внутренние выборы и кибератаки на своих соседей", а также "агрессивное военное поведение на Украине", пишет ru.oxu.az.

По словам генсека Альянса "агрессивные действия Москвы" остаются "серьезной проблемой" для НАТО. Он отметил, что учения блока теперь включают, в том числе и сценарии кибервойн. Недавно альянс создал в Эстонии центр для отслеживания атак в киберпространстве, одной из задач которого является организация взаимодействия между различными членами НАТО.
 
 
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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что "все более изощренные кибератаки" могут повлечь ответ НАТО, основанный на...
 
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