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Белорусский шоумен Дудинский после обысков уехал в Украину
Источник материала: Партизан
Белорусский шоумен, телеведущий Денис Дудинский вместе с женой Катериной Раецкой покинул страну. Об этом Раецкая 9 июня сообщила в своем Instagram. В посте отмечено, что семья приехала в Киев.
“7 июня я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому”, – написала она.
По словам Раецкой, семье пришлось уезжать быстро: без телефона и компьютера, рабочих документов и банковских карт, даже без прощальной записки.
“И без плана… Потому что за 29 лет не думала об отъезде и всегда уверенно говорила, что я остаюсь жить в Беларуси, чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее... Теперь я не могу жить дома, но, надеюсь, лишь временно”, – написала Раецкая.
2 июня домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену на допрос. Сообщалось, что Дудинского "проверяют по вопросам налогообложения".
Осенью прошлого года Дудинского задерживали. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации "Радыё Свабода", в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.
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Белорусский шоумен, телеведущий Денис Дудинский вместе с женой Катериной Раецкой покинул страну. Об этом Раецкая 9 июня сообщила в своем Instagram. В посте отмечено, что...
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