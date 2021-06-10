Белорусский шоумен Дудинский после обысков уехал в Украину

“7 июня я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому”, – написала она.





По словам Раецкой, семье пришлось уезжать быстро: без телефона и компьютера, рабочих документов и банковских карт, даже без прощальной записки.





“И без плана… Потому что за 29 лет не думала об отъезде и всегда уверенно говорила, что я остаюсь жить в Беларуси, чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее... Теперь я не могу жить дома, но, надеюсь, лишь временно”, – написала Раецкая.





2 июня домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену на допрос. Сообщалось, что Дудинского "проверяют по вопросам налогообложения".





Осенью прошлого года Дудинского задерживали. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации "Радыё Свабода", в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.



