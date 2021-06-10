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Белорусский шоумен Дудинский после обысков уехал в Украину

10.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский шоумен, телеведущий Денис Дудинский вместе с женой Катериной Раецкой покинул страну. Об этом Раецкая 9 июня сообщила в своем Instagram. В посте отмечено, что семья приехала в Киев.

“7 июня я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому”, – написала она.

По словам Раецкой, семье пришлось уезжать быстро: без телефона и компьютера, рабочих документов и банковских карт, даже без прощальной записки.

“И без плана… Потому что за 29 лет не думала об отъезде и всегда уверенно говорила, что я остаюсь жить в Беларуси, чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее... Теперь я не могу жить дома, но, надеюсь, лишь временно”, – написала Раецкая.

2 июня домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену на допрос. Сообщалось, что Дудинского "проверяют по вопросам налогообложения".

Осенью прошлого года Дудинского задерживали. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации "Радыё Свабода", в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.
 
 
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Белорусский шоумен, телеведущий Денис Дудинский вместе с женой Катериной Раецкой покинул страну. Об этом Раецкая 9 июня сообщила в своем Instagram. В посте отмечено, что...
 
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