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Белорусский тренер Андриевский может возглавить «Юность»
Источник материала: Партизан
Известный белорусский специалист Александр Андриевский попал в сферу интересов минской "Юности", — сообщает "БХ".
В минувшем сезоне 52-летний тренер возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.
Андриевский имеет богатый опыт работы на высшем уровне. В качестве главного тренера белорус помимо "Сочи" трудился в минском "Динамо", "Адмирале" и "Сибири". Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира,
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Известный белорусский специалист Александр Андриевский попал в сферу интересов минской "Юности", — сообщает "БХ".
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