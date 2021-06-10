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Белорусский тренер Андриевский может возглавить «Юность»

10.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский специалист Александр Андриевский попал в сферу интересов минской "Юности", — сообщает "БХ".



В минувшем сезоне 52-летний тренер возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.

Андриевский имеет богатый опыт работы на высшем уровне. В качестве главного тренера белорус помимо "Сочи" трудился в минском "Динамо", "Адмирале" и "Сибири". Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира, пишет Прессбол.
 
 
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Известный белорусский специалист Александр Андриевский попал в сферу интересов минской "Юности", — сообщает "БХ".
 
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