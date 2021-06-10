В качестве взятки – автомобиль. В Минске возбуждено уголовное дело о коррупции

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пишет Автобизнес По данным следствия, в августе 2016 года 35-летний начальник транспортно-логистического сектора одного из предприятий столицы получил от представителя компании по грузоперевозкам в качестве взятки автомобиль Ford Transit стоимостью более 100.000 рублей, сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская,Автобизнес





Как было установлено, мужчина являлся должностным лицом и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, а также осуществлял контроль за рациональным и эффективным использованием автотранспорта.





Согласно материалам уголовного дела обвиняемый получил транспортное средство за решение вопроса о предоставлении наиболее рентабельных маршрутов для перевозок, а также за оказание помощи в подписании актов выполненных работ этого перевозчика, на основании которых в последующем происходила оплата.





Выяснилось, что компания по грузоперевозкам в лице директора заключила договор лизинга на приобретение автомобиля Ford Transit, после чего транспортное средство было передано во владение и пользование обвиняемого. При этом компания самостоятельно продолжила погашать стоимость автомобиля и обязательных лизинговых платежей по нему с целью последующего выкупа и переоформления его на фигуранта, во исполнение достигнутой ранее договоренности.





В момент задержания в мае текущего года мужчина уже находился в должности заместителя директора по коммерческим вопросам этого же предприятия. Сейчас он уволен.





"Действия фигуранта были выявлены сотрудниками 5-го управления ГУБОПиК МВД. Сейчас проводятся допросы работников организаций, изучается изъятая служебная документация. Кроме того, для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению должностным лицом коррупционных преступлений, следователи внесут представления. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 14, части 3 статьи 430 "Покушение на получение взятки" УК РБ. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщила Екатерина Гарлинская.