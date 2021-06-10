В Боливии подрались депутаты и сенаторы













пишет ru.oxu.az. Глава МВД Эдуардо Дель Кастильо во время рассказа о причинах госпереворота 2019 года показал видеоролик. Оппозиции его доклад не понравился. Депутаты начали кричать о своем несогласии с чиновником​​​. За министра вступилось провластное "Движение к социализму",ru.oxu.az.





Один из критиков вскочил с места, пустил в ход кулаки. Вмешались представители правящей партии, около трибуны завязалась потасовка, сообщает "Россия 24". На кадрах видно, как парламентарии начинают бить друг друга руками и ногами, падают на пол. Их пытаются разнять сразу несколько человек. Драка завязалась и среди разнимающих – женщины-депутаты Татьяна Аньес и Мария Аланока схватили друг друга за волосы.





Сессия парламента была приостановлена. Подравшиеся депутаты принесли извинения, а глава МВД после короткого перерыва закончил свой доклад.