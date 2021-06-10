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Семилетняя девочка пострадала при ДТП в Лошице

10.06.2021 09:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 9 июня на Игуменском тракте столкнулись два «Фольксвагена», в результате чего пострадала девочка 2014 года рождения.

Семилетняя девочка пострадала при ДТП в Лошице

По сообщению столичной ГАИ, водитель Volkswagen Sharan ехал со стороны улицы Гашкевича. Двигаясь в пределах перекрестка с улицей Яна Лучины, он врезался в Volkswagen Passat, остановившийся на красный свет.

В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье Sharan. Ребенка доставили в медучреждение.

 
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Днем 9 июня на Игуменском тракте столкнулись два «Фольксвагена», в результате чего пострадала девочка 2014 года рождения.
 
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