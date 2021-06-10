|
Семилетняя девочка пострадала при ДТП в Лошице
Источник материала: Навiны
Днем 9 июня на Игуменском тракте столкнулись два «Фольксвагена», в результате чего пострадала девочка 2014 года рождения.
По сообщению столичной ГАИ, водитель Volkswagen Sharan ехал со стороны улицы Гашкевича. Двигаясь в пределах перекрестка с улицей Яна Лучины, он врезался в Volkswagen Passat, остановившийся на красный свет.
В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье Sharan. Ребенка доставили в медучреждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 9 июня на Игуменском тракте столкнулись два «Фольксвагена», в результате чего пострадала девочка 2014 года рождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)