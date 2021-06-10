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Выпускные вечера пройдут 10 июня в Беларуси

10.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Министерство образования республики рекомендовало провести выпускные вечера в средних учебных заведениях 10 июня.

Складывающаяся в Беларуси эпидемиологическая ситуация привела к тому, что профильное ведомство не рекомендует проводить выпускные вечера в крупных развлекательных комплексах.

В министерстве образования считают, что для этого подходят более камерные варианты, например, непосредственно в стенах учреждений образования. Такой формат торжества неплохо себя зарекомендовал в прошлом году.

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При этом предлагается не привлекать для развлечений людей со стороны, а силами учащихся организовывать собственные школьные капустники.

В исключительных случаях чиновники предлагают задействовать учреждения дополнительного образования детей и молодежи, а также учреждения культуры, если по объективным причинам провести данное мероприятие в школе невозможно.

Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с органами власти.

Торжественная церемония вручения аттестатов, как правило, начинается вечером, затем вчерашних школьников ожидают развлечения, которые могут затянуться до утра. В день выпускных в республике традиционно запрещается продажа алкоголя. Подробнее о том, какие требования предъявляются к проведению выпускных, читайте в материале Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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При проведении торжественных мероприятий в стенах учебных заведений участникам придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
 
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