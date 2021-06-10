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Выпускные вечера пройдут 10 июня в Беларуси
10.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Министерство образования республики рекомендовало провести выпускные вечера в средних учебных заведениях 10 июня.
Складывающаяся в Беларуси эпидемиологическая ситуация привела к тому, что профильное ведомство не рекомендует проводить выпускные вечера в крупных развлекательных комплексах.
В министерстве образования считают, что для этого подходят более камерные варианты, например, непосредственно в стенах учреждений образования. Такой формат торжества неплохо себя зарекомендовал в прошлом году.
При этом предлагается не привлекать для развлечений людей со стороны, а силами учащихся организовывать собственные школьные капустники.
В исключительных случаях чиновники предлагают задействовать учреждения дополнительного образования детей и молодежи, а также учреждения культуры, если по объективным причинам провести данное мероприятие в школе невозможно.
Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с органами власти.
Торжественная церемония вручения аттестатов, как правило, начинается вечером, затем вчерашних школьников ожидают развлечения, которые могут затянуться до утра. В день выпускных в республике традиционно запрещается продажа алкоголя. Подробнее о том, какие требования предъявляются к проведению выпускных, читайте в
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При проведении торжественных мероприятий в стенах учебных заведений участникам придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
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