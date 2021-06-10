|
Ни дня без скандала: Меган Маркл и принц Гарри снова идут в суд
10.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его жена Меган Маркл устроили судебное разбирательство вокруг имени своей дочери Лилибет-Дианы: под обстрел мятежников снова попали BBC.
Имя новорожденной дочери Меган и Гарри,
Эта информация не на шутку разозлила Маркл и принца Гарри: адвокаты герцогов прислали официальное письмо на ВВС, где обвинили канал во лжи и клевете.
К судебному отчету прилагалось заявление пресс-секретаря пары, в котором появилась новая малоизвестная деталь об имени малышки.
"Герцог Сассекский поговорил со своей семьей до публичного заявления. Королева стала первой, кому он позвонил. Во время этой беседы он признался, что хотел назвать дочку Лилибет - в ее честь. И если бы бабушка не поддержала его желание, Гарри не стал бы трогать это имя" - говорится в нем.
Новостной вещатель не раз попадал под немилость британских монархов. В прошлом месяце принцы Гарри и Уильям
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцоги Сассекские обнародовали новые подробности, священного имени их дочки, а заодно решили подать иск на тех, кто этого не понял.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)