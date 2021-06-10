Ни дня без скандала: Меган Маркл и принц Гарри снова идут в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл устроили судебное разбирательство вокруг имени своей дочери Лилибет-Дианы: под обстрел мятежников снова попали BBC.

Имя новорожденной дочери Меган и Гарри, названной в честь королевы и леди Ди , не дает покоя публике. Помимо осуждения в сети, герцоги получили "подарок" от телеканала BBC: журналисты выпустили материал о том, что мятежники никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени для наследницы и без спроса назвали девочку семейным прозвищем Ее Величества.

Эта информация не на шутку разозлила Маркл и принца Гарри: адвокаты герцогов прислали официальное письмо на ВВС, где обвинили канал во лжи и клевете.

К судебному отчету прилагалось заявление пресс-секретаря пары, в котором появилась новая малоизвестная деталь об имени малышки.

"Герцог Сассекский поговорил со своей семьей до публичного заявления. Королева стала первой, кому он позвонил. Во время этой беседы он признался, что хотел назвать дочку Лилибет - в ее честь. И если бы бабушка не поддержала его желание, Гарри не стал бы трогать это имя" - говорится в нем.

Новостной вещатель не раз попадал под немилость британских монархов. В прошлом месяце принцы Гарри и Уильям объединились против ВВС из-за матери.

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