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Новицкий: «Лето с ощущением забетонированных ног»
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эссе известного журналиста – про ощущения этих дней.
Иллюстративное фото
– Я видел эос и аврору. Богини утренней зари распорядились небом, как импрессионист холстом, –
Хотелось на речку, сидеть у костра и прикасаться к жизни предков: у костра человечество сидело дольше, чем у интернетов. Нас слишком быстро цивилизовали, мы недостойны многих наших благ: подумать только, одни думают, как отправить экспедицию на Марс, другие думают, как сохранить власть.
Как жаль быть именно на этом витке развития общества, и жаль осознавать, что движешься не вверх, а вниз. Назад, в подвалы.
Ведь с каждым днем становится все тупее и все хуже.
Это мешает наслаждаться богинями зари. И факт, что тысячи людей довольствуются тюремной баландой, а не любуются зарей.
А так-то летом в кайф, красиво. Очень.
Но лето с ощущением забетонированных ног: когда долг не отдал, ящик на ноги, и в реку. Тонешь. Падаешь во времени в средневековье.
И все из-за двух старцев, один из которых решил легализовать царизм. Я не шучу, своей великой миссией один из них считает возвращение культа и культуры царя на эти земли.
Как только этот титул будет признан миром – они выдохнут и перестанут нас душить.
Наверное.
Полное ощущение жизни во время Рижского мира и накануне Второй Мировой.
Это все было. И все пройдет, в том числе и мы.
А июньская заря все так же будет светить романтикам, считавшим, что 21-й век наступил и эра милосердия тоже.
Хера с два. Так я и сказал заре.
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Эссе известного журналиста – про ощущения этих дней.
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