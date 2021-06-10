Новицкий: «Лето с ощущением забетонированных ног»

Источник материала: Салiдарнасць

Эссе известного журналиста – про ощущения этих дней.

Иллюстративное фото

– Я видел эос и аврору. Богини утренней зари распорядились небом, как импрессионист холстом, – пишет Дмитрий Новицкий. – Спектральный анализ не проводил, ехал за рулем и думал, как красиво. Холмы дремали под одеялами тумана, показывая лишь кончики носов. Не спеша ехал, наслаждался видом.

Хотелось на речку, сидеть у костра и прикасаться к жизни предков: у костра человечество сидело дольше, чем у интернетов. Нас слишком быстро цивилизовали, мы недостойны многих наших благ: подумать только, одни думают, как отправить экспедицию на Марс, другие думают, как сохранить власть.

Как жаль быть именно на этом витке развития общества, и жаль осознавать, что движешься не вверх, а вниз. Назад, в подвалы.

Ведь с каждым днем становится все тупее и все хуже.

Это мешает наслаждаться богинями зари. И факт, что тысячи людей довольствуются тюремной баландой, а не любуются зарей.

А так-то летом в кайф, красиво. Очень.

Но лето с ощущением забетонированных ног: когда долг не отдал, ящик на ноги, и в реку. Тонешь. Падаешь во времени в средневековье.

И все из-за двух старцев, один из которых решил легализовать царизм. Я не шучу, своей великой миссией один из них считает возвращение культа и культуры царя на эти земли.

Как только этот титул будет признан миром – они выдохнут и перестанут нас душить.

Наверное.

Полное ощущение жизни во время Рижского мира и накануне Второй Мировой.

Это все было. И все пройдет, в том числе и мы.

А июньская заря все так же будет светить романтикам, считавшим, что 21-й век наступил и эра милосердия тоже.

Хера с два. Так я и сказал заре.