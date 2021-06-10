Источник материала: ОНТ

Продолжается цифровизация регионов. В Витебске представили преимущества электронной республиканской платформы.

Руководители предприятий и госучреждений ознакомились с механизмами перехода на новую цифровую площадку. В её основе – технологии облачного хранения.

Все необходимые сведения доступны в один клик. Платформа значительно повышает уровень безопасности в работе с данными и существенно снижает расходы.

Константин Булатов, начальник отдела следственного управления СК по Витебской области: «Следственный комитет сейчас работает над созданием электронного дела, внедрения именно его в практическую деятельность для ухода от бумажных носителей, всё-таки мир информатизации, сейчас это очень актуально».

Олег Седельник, генеральный директор предприятия «Белорусские облачные технологии»: «Всё это было создано, чтобы хранить данные государственных информационных систем, коммерческих систем, в том числе и частный бизнес точно также пользуется услугами, основная задача – это надёжный Data-центр, надёжные линии связи, облако которое надёжно защищено и позволяет хранить данные, в том числе наши с вами персональные данные».

Всего в стране уже более 500 организаций пользуются услугами новой электронной платформы. Министерства завершили поэтапный переход.

Теперь пришло время подключать к инновационному документообороту и регионы. Технологию уже презентовали в 4 областях.

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