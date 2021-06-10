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Руководители предприятий и госучреждений ознакомились с механизмами перехода на новую цифровую площадку
Источник материала: ОНТ
Продолжается цифровизация регионов. В Витебске представили преимущества электронной республиканской платформы.
Руководители предприятий и госучреждений ознакомились с механизмами перехода на новую цифровую площадку. В её основе – технологии облачного хранения.
Все необходимые сведения доступны в один клик. Платформа значительно повышает уровень безопасности в работе с данными и существенно снижает расходы.
Всего в стране уже более 500 организаций пользуются услугами новой электронной платформы. Министерства завершили поэтапный переход.
Теперь пришло время подключать к инновационному документообороту и регионы. Технологию уже презентовали в 4 областях.
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Руководители предприятий и госучреждений ознакомились с механизмами перехода на новую цифровую площадку
Продолжается цифровизация регионов. В Витебске представили преимущества электронной республиканской платформы. Руководители предприятий и госучреждений...
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