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Руководители предприятий и госучреждений ознакомились с механизмами перехода на новую цифровую площадку

10.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается цифровизация регионов. В Витебске представили преимущества электронной республиканской платформы.

Руководители предприятий и госучреждений ознакомились с механизмами перехода на новую цифровую площадку. В её основе – технологии облачного хранения.

Все необходимые сведения доступны в один клик. Платформа значительно повышает уровень безопасности в работе с данными и существенно снижает расходы.

Константин Булатов, начальник отдела следственного управления СК по Витебской области: «Следственный комитет сейчас работает над созданием электронного дела, внедрения именно его в практическую деятельность для ухода от бумажных носителей, всё-таки мир информатизации, сейчас это очень актуально».  

Олег Седельник, генеральный директор предприятия «Белорусские облачные технологии»: «Всё это было создано, чтобы хранить данные государственных информационных систем, коммерческих систем, в том числе и частный бизнес точно также пользуется услугами, основная задача – это надёжный Data-центр, надёжные линии связи, облако которое надёжно защищено и позволяет хранить данные, в том числе наши с вами персональные данные».  

Всего в стране уже более 500 организаций пользуются услугами новой электронной платформы. Министерства завершили поэтапный переход.

Теперь пришло время подключать к инновационному документообороту и регионы. Технологию уже презентовали в 4 областях. 

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Теги: Витебск
 
 
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Продолжается цифровизация регионов. В Витебске представили преимущества электронной республиканской платформы. Руководители предприятий и госучреждений...
 
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