Лесные пожары охватили окрестности Иерусалима

Источник материала: ОНТ

Сразу несколько крупных лесных пожаров вспыхнули в Израиле. Окрестности Иерусалима охватило пламя, с ним боролись несколько десятков пожарных бригад.

Но быстро ликвидировать возгорания не удалось, огонь приблизился к жилью. Началась эвакуация людей. Полиция перекрыла несколько дорог в близлежащих районах.

Также приостановлено движение поездов на железной дороге между несколькими станциями. Причины возгораний пока не установлены, существует и версия поджога.

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