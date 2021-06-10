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Лесные пожары охватили окрестности Иерусалима
Источник материала: ОНТ
Сразу несколько крупных лесных пожаров вспыхнули в Израиле. Окрестности Иерусалима охватило пламя, с ним боролись несколько десятков пожарных бригад.
Но быстро ликвидировать возгорания не удалось, огонь приблизился к жилью. Началась эвакуация людей. Полиция перекрыла несколько дорог в близлежащих районах.
Также приостановлено движение поездов на железной дороге между несколькими станциями. Причины возгораний пока не установлены, существует и версия поджога.
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Сразу несколько крупных лесных пожаров вспыхнули в Израиле. Окрестности Иерусалима охватило пламя, с ним боролись несколько десятков пожарных бригад. Но быстро...
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