Парижские мусорщики устроили погром в здании мэрии

Источник материала: ОНТ

Иначе выразили возмущение работой властей парижские мусорщики. Они устроили настоящий погром в мэрии одного из округов французской столицы.

В знак протеста против реформы госслужбы специалисты по сбору отходов ворвались в здание муниципалитета и профессионально превратили его в помойку.

Поводами также стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку и антисанитарные условия, в которых вынуждены работать мусорщики. Имущество мэрии частично разбросали по зданию, частично расхитили.

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