|
Парижские мусорщики устроили погром в здании мэрии
Источник материала: ОНТ
Иначе выразили возмущение работой властей парижские мусорщики. Они устроили настоящий погром в мэрии одного из округов французской столицы.
В знак протеста против реформы госслужбы специалисты по сбору отходов ворвались в здание муниципалитета и профессионально превратили его в помойку.
Поводами также стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку и антисанитарные условия, в которых вынуждены работать мусорщики. Имущество мэрии частично разбросали по зданию, частично расхитили.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иначе выразили возмущение работой властей парижские мусорщики. Они устроили настоящий погром в мэрии одного из округов французской столицы. В знак протеста...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)