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Работники топливно-энергетического сектора Польши протестуют против сокращения добычи угля
Источник материала: ОНТ
Барабанный бой и взрывы петард. Массовую акцию протеста в центре Варшавы провели польские шахтеры и работники топливно-энергетического сектора.
Митингующие собрались у здания представительства Европейской комиссии. Они недовольны неясным будущим отрасли и опасаются сокращения рабочих мест.
В угоду европейским экологическим нормам в секторе планируется трансформация. Сообщалось, что Польша закроет последнюю угольную шахту в 2049 году.
Пока же уголь является основным топливом для польской энергетики.
А горняки считают, что уход от него приведет к удорожанию электроэнергии, что отразится на уровне жизни поляков.
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Барабанный бой и взрывы петард. Массовую акцию протеста в центре Варшавы провели польские шахтеры и работники топливно-энергетического сектора. Митингующие...
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