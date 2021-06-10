Работники топливно-энергетического сектора Польши протестуют против сокращения добычи угля

Источник материала: ОНТ

Барабанный бой и взрывы петард. Массовую акцию протеста в центре Варшавы провели польские шахтеры и работники топливно-энергетического сектора.

Митингующие собрались у здания представительства Европейской комиссии. Они недовольны неясным будущим отрасли и опасаются сокращения рабочих мест.

В угоду европейским экологическим нормам в секторе планируется трансформация. Сообщалось, что Польша закроет последнюю угольную шахту в 2049 году.

Пока же уголь является основным топливом для польской энергетики.

А горняки считают, что уход от него приведет к удорожанию электроэнергии, что отразится на уровне жизни поляков.

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