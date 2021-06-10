Соцопрос в Украине: более половины респондентов считают работу президента Зеленского непрофессиональной

Источник материала: ОНТ

В Украине провели опрос населения на тему качества работы президента. Результаты вряд ли порадовали Владимира Зеленского.

Более половины считают его деятельность непрофессиональной и дилетантской. Еще 15 % – популистской.

Примерно столько же отказались отвечать на вопрос, или не смогли сформулировать ответ.

Компетентной работу Зеленского на посту главы государства считают менее 13% опрошенных.

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