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Соцопрос в Украине: более половины респондентов считают работу президента Зеленского непрофессиональной

10.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соцопрос в Украине: более половины респондентов считают работу президента Зеленского непрофессиональной

В Украине провели опрос населения на тему качества работы президента. Результаты вряд ли порадовали Владимира Зеленского.

Более половины считают его деятельность непрофессиональной и дилетантской. Еще 15 % – популистской.

Примерно столько же отказались отвечать на вопрос, или не смогли сформулировать ответ. 

Компетентной работу Зеленского на посту главы государства считают менее 13% опрошенных.

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В Украине провели опрос населения на тему качества работы президента. Результаты вряд ли порадовали Владимира Зеленского. Более половины считают его деятельность...
 
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