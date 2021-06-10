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Соцопрос в Украине: более половины респондентов считают работу президента Зеленского непрофессиональной
Источник материала: ОНТ
В Украине провели опрос населения на тему качества работы президента. Результаты вряд ли порадовали Владимира Зеленского.
Более половины считают его деятельность непрофессиональной и дилетантской. Еще 15 % – популистской.
Примерно столько же отказались отвечать на вопрос, или не смогли сформулировать ответ.
Компетентной работу Зеленского на посту главы государства считают менее 13% опрошенных.
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Соцопрос в Украине: более половины респондентов считают работу президента Зеленского непрофессиональной
В Украине провели опрос населения на тему качества работы президента. Результаты вряд ли порадовали Владимира Зеленского. Более половины считают его деятельность...
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