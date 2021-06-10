Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом в Свердловской области России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла на ЗАТО Лесное, расположенном в поселке Горный. Служебный автобус, съехав с горы, протаранил ворота предприятия, после чего врезался в остановку КПП завода, сбив находившихся там людей. В результате наезда шесть человек погибли (их личности в данный момент устанавливаются), а еще 15 были госпитализированы. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной страшной аварии могли стать отказавшие тормоза. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МВД.

Фото: кадр из видео Следственного комитета РФ

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