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Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом в Свердловской области России. Об этом
Авария произошла на ЗАТО Лесное, расположенном в поселке Горный. Служебный автобус, съехав с горы, протаранил ворота предприятия, после чего врезался в остановку КПП завода, сбив находившихся там людей. В результате наезда шесть человек погибли (их личности в данный момент устанавливаются), а еще 15 были госпитализированы. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной версии, причиной страшной аварии могли стать отказавшие тормоза. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МВД.
Фото: кадр из видео Следственного комитета РФ
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По меньшей мере шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом в Свердловской области России. Об этом сообщает «Интерфакс». Авария произошла на ЗАТО Лесное,...
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