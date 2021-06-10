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Белорусско-Азиатский форум открыл новые возможности для сотрудничества со странами Азии
Источник материала: ОНТ
Новые возможности экономического взаимодействия со странами Азии и презентация экспортного потенциала. В Москве прошёл белорусско-азиатский форум.
Это продолжение системной работы, которую наша страна уже давно ведет на этом направлении. Результаты есть: так, поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз.
Экспорт превысил два миллиарда долларов в год. Есть все предпосылки для дальнейшего роста.
Форум – хорошая возможность для расширения контактов с теми странами, посольства которых не находятся в Беларуси.
Но и с постоянными партнёрами в регионе Минск также поддерживает отношения и наращивает торговлю.
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Новые возможности экономического взаимодействия со странами Азии и презентация экспортного потенциала. В Москве прошёл белорусско-азиатский форум. Это...
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