Белорусско-Азиатский форум открыл новые возможности для сотрудничества со странами Азии

Источник материала: ОНТ

Новые возможности экономического взаимодействия со странами Азии и презентация экспортного потенциала. В Москве прошёл белорусско-азиатский форум.

Это продолжение системной работы, которую наша страна уже давно ведет на этом направлении. Результаты есть: так, поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз.

Экспорт превысил два миллиарда долларов в год. Есть все предпосылки для дальнейшего роста.

Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси: «Чем больше мы взаимодействуем, чем больше ведем диалог с иностранными партнёрами, тем больше новых областей для сотрудничества открывается. И этот форум – тому подтверждение. Мы рассматриваем это как улицу с двусторонним движением, не учитывать интересы партнеров невозможно, мы всегда строили сотрудничество на принципах взаимного уважения, и так будем продолжать».

Форум – хорошая возможность для расширения контактов с теми странами, посольства которых не находятся в Беларуси.

Но и с постоянными партнёрами в регионе Минск также поддерживает отношения и наращивает торговлю.

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