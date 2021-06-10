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Для многодетных семей открыли 99 735 депозитных счетов по программе «Семейный капитал»
Источник материала: ОНТ
Государственная поддержка в действии. С начала действия в Беларуси программы «Семейный капитал» депозиты открыли без малого 100 тыс. многодетных семей.
С нынешнего года сумма составляет более 23,5 тыс. рублей.
Чаще всего средства используют для улучшения жилищных условий. Далее по популярности – получение образования и медицинских услуг.
Досрочно распорядиться деньгами решили уже более 36,5 тыс. семей. Больше всего – в Брестской, Минской и Гомельской областях.
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Государственная поддержка в действии. С начала действия в Беларуси программы «Семейный капитал» депозиты открыли без малого 100 тыс. многодетных семей. С нынешнего...
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