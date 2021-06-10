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Гороскоп на 11 июня: отдых и приятные приключения у Дев и Козерогов и досадные недоразумения в финансах у Рыб

10.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 11 июня: отдых и приятные приключения у Дев и Козерогов и досадные недоразумения в финансах у Рыб

У Овнов благоприятный день для восстановления дружеских отношений. Романтическое настроение не позволит вам завтра заниматься скучной работой.

Отдых на природе заставит Тельцов забыть о проблемах в бизнесе. Уже завтра круг ваших партнёров может измениться и вам придётся разбираться с целым комплексом дел, долгов и проволочек.

Завтра звёзды советуют Близнецам не брать с собой много денег. Вы либо потратите всё, либо потеряете. В любом случае, это отрицательно скажется на вашем материальном состоянии.

Дела будут идти в гору у Раков, которые заняты в сфере бытовых услуг. Прежде, чем принять решение, изучите ситуацию.

В поле зрения Львов окажется множество мелочей. Постарайтесь проанализировать детали и сложить из них целостную картину. Вероятны денежные поступления.

Удачными будут поездки, командировки, путешествия у Дев. Приятные приключения и встречи с влиятельными людьми позитивно отразятся на вашей дальнейшей жизни.

Завтра повысится деловая и творческая активность Весов. Звёзды уверены, что вы справитесь с любым объёмом работы, если проявите настойчивость и трудолюбие.

Скорпионам глобальных планов лучше не строить. В течение суток ситуация может измениться. Вам следует проявить осторожность, если будете использовать электробытовые приборы.

Стрельцы, в общении с людьми отдайте предпочтение полезным контактам и уделите дополнительное внимание делам, на которые раньше приходилось закрывать глаза.

У Козерогов запланированный отдых пройдёт великолепно. Огорчения будут мимолетными. Звёзды советуют вам избегать чрезмерного риска и спонтанности в денежных тратах.

Водолеям интуиция подскажет, что нужно предпринять в конкретной ситуации. Проявите настойчивость там, где это необходимо. Встреча со старыми друзьями улучшит ваше настроение.

У Рыб возможны досадные недоразумения с близкими людьми и проблемы, связанные с финансами. Благодаря своей коммуникабельности вы легко сможете избежать конфликтов.

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У Овнов благоприятный день для восстановления дружеских отношений. Романтическое настроение не позволит вам завтра заниматься скучной работой. Отдых на природе...
 
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