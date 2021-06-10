МАРТ выносит на общественное обсуждение проект по профсоюзному контролю за ценами

Источник материала: ОНТ

Цены не должны быть завышены. Максимальный контроль на местах будут осуществлять профсоюзы.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на общественное обсуждение проект указа, который предусматривает соответствующие меры.

Наблюдение и анализ, мониторинг цен и тарифов – всё это может войти в компетенцию профсоюзов.

При нарушениях они будут передавать информацию местным органам власти. Это поможет быстрее реагировать и принимать меры.

Ознакомиться с проектом указа можно на сайте «Правовой форум Беларуси». Замечания и предложения начнут принимать уже завтра.

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