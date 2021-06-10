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Профсоюзы смогут контролировать цены. Всю информацию они будут передавать местной власти
Источник материала: Партизан
Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) сможет проводить мониторинги цен в магазинах и проверять «доступность для населения социально значимых товаров и услуг». Это следует из проекта указа, который опубликовал МАРТ.
Порядок этой работы будет определять сама ФПБ. Если уполномоченные профсоюзами люди найдут какие-то нарушения, то должны будут передать информацию местной власти,
Пока документ не принят, и МАРТ предлагает всем отправлять свои замечания и предложения c 11 по 21 июня на почту (
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Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) сможет проводить мониторинги цен в магазинах и проверять «доступность для населения социально значимых товаров и услуг». Это...
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