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Женская сборная Беларуси проводит сбор в Австрии на леднике Дахштайн на высоте почти 3000 метров над уровнем моря

10.06.2021 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная Беларуси по биатлону проводит первый в межсезонье сбор в условиях среднегорья.




Команда отправилась на австрийскую базу в Рамзау, откуда периодически выезжает на ледник Дахштайн, который расположен примерно на 1000 метров выше, чем биатлонный стадион будущих Олимпийских игр-2022.

Фото из социальных сетей спортсменок опубликовал "Биатлон онлайн", пишет Прессбол.
 
 
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Женская сборная Беларуси по биатлону проводит первый в межсезонье сбор в условиях среднегорья.
 
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