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Рыбак пресек насилие над ребенком в Столине

10.06.2021 10:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Столина сообщил в милицию о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней.

Рыбак пресек насилие над ребенком в Столине

В качестве аргумента мужчина показал видео с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой, сообщили в областном УВД.

По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум из кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь разобраться в ситуации, очевидец стал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. Однако после словесной перепалки тот забрал девочку и ушел.

На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора. Его задержали в Лунинце.

 
 
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Житель Столина сообщил в милицию о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней.
 
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