В белорусских магазинах сутки не будут продавать алкоголь

В связи с проведение в школах Беларуси выпускных, официально запрещена продажа спиртного в магазинах.





Ограничения действуют ровно сутки, начиная с 8 часов ура 10 июня. Купить алкоголь сегодня можно только на розлив в заведениях общепита.