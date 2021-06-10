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В белорусских магазинах сутки не будут продавать алкоголь
Источник материала: Навiны
В связи с проведение в школах Беларуси выпускных, официально запрещена продажа спиртного в магазинах.
Ограничения действуют ровно сутки, начиная с 8 часов ура 10 июня. Купить алкоголь сегодня можно только на розлив в заведениях общепита.
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В связи с проведение в школах Беларуси выпускных, официально запрещена продажа спиртного в магазинах.
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