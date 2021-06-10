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Коллаж: РБК-Украина

Обычаи и приметы

Что можно, а что нельзя делать в праздник Вознесения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вознесение Господне: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Именины 10 июня отмечают Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем в материале ниже. Также читайте, кто в эту дату именинник.Вознесение Иисуса Христа – один из двенадцати главных православных праздников. Название отражает суть евангельского события. Как подробно об этом пишет евангелист Лука, на сороковой день после своего воскресения Иисус привел своих учеников на гору Елеон за Иерусалимом, благословил их и вознесся на небо, таким образом завершая свою земную миссию.Ученики поклонились Христу и вернулись в Иерусалим, где через несколько дней на них сошел Святой Дух. С тех самых пор праздник и стал называться Вознесением.Считается, что на месте Вознесения остался след ноги Иисуса. Паломникам в Иерусалиме показывают такой отпечаток в часовне на Елеонской горе, утверждая, что это и есть след Христа на камне.В церквях накануне и в день Вознесения проходят праздничные богослужения, во время которых поются песнопения, посвященные Вознесению, и читаются три чтения из Священного Писания, в которых, по мнению православной церкви, содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Иисуса Христа.В славянской традиции Вознесение считалось своеобразной кульминацией весны и моментом ее перехода в лето: "К Вознесеньеву дню все цветы весенние расцветают", "Цвести весне до Вознесения", "Дошла весна до красна до Вознесения – тут ей и конец".В праздник было принято водить особые хороводы-колоски, хозяйки пекли лепешки с творогом или другую выпечку в виде лесенок, "чтобы Христу было легче подниматься на небо".По погоде на Вознесение судят о предстоящем лете: "Вознесение с дождем – Илья с грозой". Кроме того, считается, что хорошая погода на Вознесение – к хорошему урожаю и наоборот.В этот день принято вспоминать усопших родственников, посещать их могилы.Как и в большинство других религиозных праздников, на Вознесение Господне рекомендуется воздержаться от выполнения любой домашней работы, а также работы в огороде, так как все внимание христианина должно быть сосредоточено на смысле святого дня. Не стоит выяснять отношения, праздник лучше провести в мире с близкими.Именины 10 июня отмечают Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!