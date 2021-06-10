Байнет: «Не позволяйте злу сделать вас теми, кем вы не должны быть»

Источник материала: Салiдарнасць

Как отреагировали лидеры мнений на отставку народно любимого архиепископа Артемия.





Андрей Стрижак , правозащитник: «Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий – отличная кандидатура на пост главы православной церкви в новой Беларуси».

Александр Шрамко , бывший священнослужитель, ныне председатель Белорусского общественного объединения стомированных (БООС): «Ну, вы уже знаете, что московский синод «с помощью средств удаленной связи» утвердил ходатайство синода БПЦ, и архиепископ Артемий уже официально отправлен на покой. На его место переведен из Слуцка Антоний (Доронин), а Слуцкая епархия отдается под временное управление митрополита Вениамина, у которого уже, наряду с Минской, есть одна «временная» епархия – Борисовская.

Обращает на себя внимание, что на этот раз не прикрылись даже формально «личным прошением». И никаких благодарностей за 25 лет на кафедре».

Виктория Василевич , эксперт аналитического центра «Стратегия»: «Ну, что ж, православные, митрополит Артемий более не митрополит Гродненский... Он один говорил вслух о насилии и убийствах мирных беларусов как о действиях против Христа. Патриарх Кирилл выбрал в Гродно бывшего Слуцкого митрополита. А в Слуцк назначен нынешний Минский митрополит – он же патриарх Всея Беларуси-и слуга всех господ. Служение кому выбрала православная церковь ныне? И нам все же предстоит выбирать свою церковь...»

Сергий Лепин , бывший пресс-секретарь БПЦ: «…И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом»...

(1Пет.3:8-18)

Если кратко: не позволяйте злу сделать вас теми, кем вы не должны быть, любите, не бойтесь и воспряньте духом».

Анатоль Сідарэвіч, публіцыст, гисторык, былы лідар Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі: «Прачытаўшы вестку, што ўладыку Арцемія адправілі «на покой», я парадаваўся і за яго, і за пінскага архірэя Сцяфана, які меў смеласць галасаваць супраць волі самі ведаеце каго, патрыярха ды ягонага экзарха, і за былога полацкага архібіскупа Феадосія, які пры галасаванні ўстрымаўся.

Праваслаўных братоў і сясцёр з Горадзенскай, Пінскай і Полацкай епархій можна павіншаваць. Калі ўладыка Арцемій як хрысціянін выступіў супраць гвалту над чалавекамі, калі ўладыка Сцяфан галасаваў супраць яго адстаўкі, калі архібскуп Феадосій не выказаўся за адстаўку, то гэта можна зразумець так: ва ўлады няма кампрамату на іх. А мы ж помнім, як нехта хваліўся, што ўлада ведае ўсё, нават аб прыватным жыцці біскупаў.

Што ж тычыцца астатніх біскупаў, то, не выключаю, на асобных з іх маецца кампрамат, а некаторыя знаходзяцца ў матэрыяльнай ці, з прычыны слабахарактарнасці, сервілізму, у псіхалагічнай залежнасці ад уладаў.

Нельга не звярнуць увагу на хамства паслухмянага маскоўскага Сіноду. Звычайна, «почисляя на покой», архірэю, намесніку ці настаяцелю манастыра выказваюць падзяку «за понесенные труды». Масква ўладыку Арцемію дзякуй не сказала. Быццам і не працаваў ён для Царквы. Упэўнены, што дзякуй Яго Праасвяшчэнству сказалі, кажуць і будуць казаць тысячы грамадзянак і грамадзян Беларусі незалежна ад веравызанння».

Руслан Яроцкий , руководитель волонтерского движения «Дети Африки»: «Друзья, мы не проиграли. Это всего лишь еще один вызов, который нужно принять. Они не церковь – это пришлые люди, живущие по своим понятиям. Так что живем, улыбаемся, молимся, держимся вместе».

Дмитрий Строцев , поэт: «Безмерная благодарность владыке Артемию за христианское свидетельство в белорусской ночи. А вот с чем и с кем остаёмся:

*

иерархи

изнасилованные

милицейской дубинкой до разрыва матки

на таком семейном синодальном фото

из Окрестина

иерархи

смиренно укрывающие черные гематомы

в льющиеся шелка праздничных облачений

тихо сложившие перебитые кисти рук на коленях

единой глоткой

куда заколочена по рукоять милицейская дубинка

отечески возвещаете

нам

Телу Христову

Церкви, алчущей и жаждущей правды

покоритесь извергу и прекратите рыпаться, чада

вы не понимаете, что делаете

мы

иерархи

в тонком сне и келейной молитве

видели яйца дракона, а это невероятно красиво

это ярче, чем свет

это крепче, чем смысл

это чище, чем совесть

это выше, чем Бог

и это уж точно намного дороже, чем боль

мы

Тело Христово

Церковь, плачущая и безутешная

отвечаем

вы потеряли голос и утратили облик

мы вас больше не слышим, не видим, не знаем

иерархи».

19.08.2020