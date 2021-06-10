Минздрав РБ ждет разрешения России на использование второго компонента «Спутник V»

Источник материала: АФН

Беларусь произвела 180 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутник V» и в настоящее время ожидает разрешения Минздрава России на ее использование после проверки качества.

«На сегодняшний день коллеги из Российской Федерации завершают проведение процедуры контроля качества вакцины, которая была произведена на мощностях РУП «Белмедпрепараты». Планируется, что в гражданский оборот данная вакцина поступит к концу недели», - говорится в сообщении Минздрава Беларуси, отреагировавшего на вчерашние сообщения об отсутствии вакцины в некоторых поликлиниках Минска.

«С учётом возникшей вчера ситуации с отсутствием вакцины в некоторых поликлиниках столицы, сегодня будет перераспределен второй компонент вакцины. Отметим, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества», - сказано в сообщении.

Ведомство утверждает, что в настоящий момент в стране имеется в наличии более 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго вакцины «Спутник V». Данные о количестве дох китайской вакцины Минздрав не сообщил.

По данным ведомства, в Беларуси более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины, из них более 358 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

Минздрав напомнил, что интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V» может составлять от 21 до 90 дней.