Вступительная кампания: в Беларуси увеличили число бюджетных мест в вузах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинается вступительная кампания. Абитуриентов ждут более чем в полусотне вузов страны. Количество бюджетных мест в этом году увеличили на один процент. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова подробнее.

Белорусские абитуриенты смогут предварительно подать документы в вузы дистанционно. Нужно заранее зарегистрироваться и внести необходимую информацию в электронном кабинете. А система предложит выбрать удобное время для посещения. Это позволит избежать очередей. Узнать о зачислении абитуриенты тоже смогут онлайн.

«Чтобы максимально исключить возможность хождения абитуриентов для регистрации, мы все цифровизировали. Создана возможность в электронном виде зарегистрироваться на ЦТ. Оплату тоже можно осуществить через банкинг. Это позволило нам создать комфорт для наших абитуриентов», – заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Централизованное тестирование начнется 16 июня. Открыт 41 пункт по всей стране. Больше всего человек записалось на русский язык и математику. Поэтому испытания проведут в два этапа. Из-за пандемии сохраняются меры безопасности. Абитуриентов рассадят в больших аудиториях, чтобы расстояние между ними было не меньше метра. В этом году белорусские вузы планируют принять почти 55 тысяч студентов. Увеличили набор на педагогические, медицинские и архитектурные специальности.