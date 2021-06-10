|
Платини про Суперлигу: У клубов есть право создавать свои турниры
Источник материала: Партизан
Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги Европы.
«Конфликт [между УЕФА и Суперлигой] забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Но из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик.
Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, – объединили клубы.
Я считаю, что у клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА», –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)