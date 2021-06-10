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Платини про Суперлигу: У клубов есть право создавать свои турниры

10.06.2021 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги Европы.

«Конфликт [между УЕФА и Суперлигой] забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Но из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик.

Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, – объединили клубы.

Я считаю, что у клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА», – цитирует Платини Трибуна
 
 
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги Европы.
 
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