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Минздрав прокомментировал ситуацию со вторым компонентом вакцины от коронавируса
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с наличием второго компонента вакцины «Спутник V» в поликлиниках Минска.
Ранее ряд пациентов, ожидающих введения второй дозы, получили уведомление о том, что ее временно нет в наличии.
По информации Минздрава, в стране сейчас имеется в наличии 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго.
«С учётом возникшей вчера ситуации с отсутствием вакцины в некоторых поликлиниках столицы, сегодня будет перераспределен второй компонент вакцины. Отметим, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества», — заявили в Минздраве.
Также отмечается, что интервал между первой и второй дозой «Спутник V» может составлять от 21 дня до 90 дней.
Кроме того, сейчас в России завершается процедура контроля качества второго компонента вакцины, произведенного на «Белмедпрепаратах». Минздрав ожидает разрешения на использование 180 тыс. доз второго компонента. «Планируется, что в гражданский оборот данная вакцина поступит к концу недели», — сообщили в Минздраве.
По информации ведомства, более 656 тыс. человек уже получили первую дозу вакцины, в том числе 358 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с наличием второго компонента вакцины «Спутник V» в поликлиниках Минска.
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