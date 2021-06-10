ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав прокомментировал ситуацию со вторым компонентом вакцины от коронавируса

10.06.2021 10:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с наличием второго компонента вакцины «Спутник V» в поликлиниках Минска.

Ранее ряд пациентов, ожидающих введения второй дозы, получили уведомление о том, что ее временно нет в наличии.

По информации Минздрава, в стране сейчас имеется в наличии 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго.

«С учётом возникшей вчера ситуации с отсутствием вакцины в некоторых поликлиниках столицы, сегодня будет перераспределен второй компонент вакцины. Отметим, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества», — заявили в Минздраве.

Также отмечается, что интервал между первой и второй дозой «Спутник V» может составлять от 21 дня до 90 дней.

Кроме того, сейчас в России завершается процедура контроля качества второго компонента вакцины, произведенного на «Белмедпрепаратах». Минздрав ожидает разрешения на использование 180 тыс. доз второго компонента. «Планируется, что в гражданский оборот данная вакцина поступит к концу недели», — сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, более 656 тыс. человек уже получили первую дозу вакцины, в том числе 358 тыс. прошли полный курс вакцинации.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с наличием второго компонента вакцины «Спутник V» в поликлиниках Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав РБ ждет разрешения России на использование второго компонента «Спутник V»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by