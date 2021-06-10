Минздрав прокомментировал ситуацию со вторым компонентом вакцины от коронавируса

Ранее ряд пациентов, ожидающих введения второй дозы, получили уведомление о том, что ее временно нет в наличии.





По информации Минздрава, в стране сейчас имеется в наличии 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго.





«С учётом возникшей вчера ситуации с отсутствием вакцины в некоторых поликлиниках столицы, сегодня будет перераспределен второй компонент вакцины. Отметим, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества», — заявили в Минздраве.





Также отмечается, что интервал между первой и второй дозой «Спутник V» может составлять от 21 дня до 90 дней.





Кроме того, сейчас в России завершается процедура контроля качества второго компонента вакцины, произведенного на «Белмедпрепаратах». Минздрав ожидает разрешения на использование 180 тыс. доз второго компонента. «Планируется, что в гражданский оборот данная вакцина поступит к концу недели», — сообщили в Минздраве.





По информации ведомства, более 656 тыс. человек уже получили первую дозу вакцины, в том числе 358 тыс. прошли полный курс вакцинации.







