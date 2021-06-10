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Япония тоже закрыла свое небо для "Белавиа"
Источник материала: Партизан
Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты их полетов таким образом, чтобы они не проходили над территорией Беларуси.
Как сообщил журналистам в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
"Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Беларуси", - отметил он.
Като указал, что в связи с инцидентом Япония также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа" и не принимать ее рейсы, включая чартерные, "даже если поступит соответствующая просьба".
Генсек кабмина в очередной раз подчеркнул, что японская сторона решительно осуждает "принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения".
25 мая один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways сообщил
В крупнейшем авиаперевозчике Японии компании Japan Airlines ТАСС сообщили, что не используют маршруты, проходящие через воздушное пространство Беларуси, поэтому никаких действий в связи с инцидентом предпринято не было.
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Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты их полетов таким образом, чтобы они не проходили над...
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