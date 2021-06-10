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Япония тоже закрыла свое небо для "Белавиа"

10.06.2021 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты их полетов таким образом, чтобы они не проходили над территорией Беларуси.

Как сообщил журналистам в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

"Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Беларуси", - отметил он. 

Като указал, что в связи с инцидентом Япония также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа" и не принимать ее рейсы, включая чартерные, "даже если поступит соответствующая просьба". 

Генсек кабмина в очередной раз подчеркнул, что японская сторона решительно осуждает "принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения".

25 мая один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways сообщил ТАСС, что временно не будет использовать маршрут, проходящий над территорией Беларуси, из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. 

В крупнейшем авиаперевозчике Японии компании Japan Airlines ТАСС сообщили, что не используют маршруты, проходящие через воздушное пространство Беларуси, поэтому никаких действий в связи с инцидентом предпринято не было.
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты их полетов таким образом, чтобы они не проходили над...
 
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