Минздрав отреагировал на дефицит вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения прокомментировало возникшую нехватку в некоторых медучреждениях второго компонента российской вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для вакцинации граждан.



Источник: t.me/minzdravbelarus

В своем телеграм-канале Минздрав пояснил, что ожидает из России разрешения на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины.

Отмечается, что российские эксперты завершают проверку качества вакцины, которая была произведена на мощностях предприятия «Белмедпрепараты». «Планируется, что в гражданский оборот данная вакцина поступит к концу недели», — заверяют в министерстве.

В стране более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в Минздраве. По наличию вакцины на сегодняшний момент и до конца недели в стране имеется в наличии более 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго. В министерстве подчеркнули, что интервал между введением первого и второго компонента вакцины может составлять от 21 до 90 дней.