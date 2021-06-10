ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заказы с российского маркетплейса Ozon будут доставлять в отделения «Белпочты»

10.06.2021 10:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Российский маркетплейс Ozon начал сотрудничество с национальным оператором почтовой связи «Белпочта». Заказы с Ozon уже можно получить в любом почтовом отделении Беларуси.

Заказы с российского маркетплейса Ozon будут доставлять в отделения «Белпочты»

Сейчас посылки Ozon доставляются в более чем три тысячи почтовых отделений по всей стране, которые можно выбрать на стадии оформления заказа. Средний срок доставки составляет три дня.

Заказы доставляются из логистических центров Ozon в России в сортировочный центр «Белпочты», после чего распределяются по почтовым отделениям. Доставка в отделение почты бесплатная при минимальной стоимости заказа 35 белорусских рублей.

В течение лета Ozon планирует также подключить к доставке курьерскую службу «Белпочты».

Также Ozon намерен создать специальную витрину с товарами белорусских производителей и помочь продавцам с выходом на маркетплейс.

Пользователям Ozon из Беларуси доступен весь ассортимент площадки — всего порядка 19 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров).

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский маркетплейс Ozon начал сотрудничество с национальным оператором почтовой связи «Белпочта». Заказы с Ozon уже можно получить в любом почтовом отделении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот как бывает: премьер-министр ушел в отставку из-за протестов и стал... президентом страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by