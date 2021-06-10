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Минскгоримущество опубликовало список арендаторов-должников
Источник материала: Навiны
В обновленный перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников.
После заключения договора аренды некоторые столичные организации и индивидуальные предприниматели не платят арендную плату и тем самым нарушают свои обязательства.
При этом субъекты хозяйствования не предпринимают каких-либо мер для погашения задолженности.
На эту проблему обращает внимание Госкомимущество Беларуси.
Чтобы уменьшить риски заключения с такими бизнесменами договоров аренды имущества, что находится в собственности Минска, Комитет государственного имущества Мингорисполкома аккумулирует информацию об арендаторах-должниках.
Эта информация обновляется ежеквартально и размещается в открытом доступе на сайте Мингорисполкома.
В список вносят арендаторов, которые имеют долги по оплате свыше трех месяцев.
«Опубликование такого перечня позволяет стимулировать ответственность арендаторов по выполнению своих обязанностей и избежать вреда их деловой репутации», — отмечает Госкомимущество.
Так, в
При этом долги погасили и были исключены из перечня за данный период 93 субъекта хозяйствования.
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