Минскгоримущество опубликовало список арендаторов-должников

В обновленный перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников.





После заключения договора аренды некоторые столичные организации и индивидуальные предприниматели не платят арендную плату и тем самым нарушают свои обязательства.

При этом субъекты хозяйствования не предпринимают каких-либо мер для погашения задолженности.

На эту проблему обращает внимание Госкомимущество Беларуси.

Чтобы уменьшить риски заключения с такими бизнесменами договоров аренды имущества, что находится в собственности Минска, Комитет государственного имущества Мингорисполкома аккумулирует информацию об арендаторах-должниках.

Эта информация обновляется ежеквартально и размещается в открытом доступе на сайте Мингорисполкома.

В список вносят арендаторов, которые имеют долги по оплате свыше трех месяцев.

«Опубликование такого перечня позволяет стимулировать ответственность арендаторов по выполнению своих обязанностей и избежать вреда их деловой репутации», — отмечает Госкомимущество.

Так, в перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников.

При этом долги погасили и были исключены из перечня за данный период 93 субъекта хозяйствования.

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