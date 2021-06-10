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Минскгоримущество опубликовало список арендаторов-должников

10.06.2021 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В обновленный перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников.

Минскгоримущество опубликовало список арендаторов-должников

После заключения договора аренды некоторые столичные организации и индивидуальные предприниматели не платят арендную плату и тем самым нарушают свои обязательства.

При этом субъекты хозяйствования не предпринимают каких-либо мер для погашения задолженности.

На эту проблему обращает внимание Госкомимущество Беларуси.

Чтобы уменьшить риски заключения с такими бизнесменами договоров аренды имущества, что находится в собственности Минска, Комитет государственного имущества Мингорисполкома аккумулирует информацию об арендаторах-должниках.

Эта информация обновляется ежеквартально и размещается в открытом доступе на сайте Мингорисполкома.

В список вносят арендаторов, которые имеют долги по оплате свыше трех месяцев.

«Опубликование такого перечня позволяет стимулировать ответственность арендаторов по выполнению своих обязанностей и избежать вреда их деловой репутации», — отмечает Госкомимущество.

Так, в перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников.

При этом долги погасили и были исключены из перечня за данный период 93 субъекта хозяйствования.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В обновленный перечень недобросовестных арендаторов за первый квартал 2021 года включено 729 должников.
 
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